10 हजार से ज्यादा शिक्षक पहुंचेंगे लखनऊ, यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ का अधिवेशन तीन दिनों तक चलेगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का प्रांतीय अधिवेशन 10 से 12 नवंबर तक राजधानी के रामाधीन सिंह इंटर कालेज स्थित उत्सव भवन में आयोजित होगा। इस तीन दिवसीय अधिवेशन में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक शिक्षक जुटेंगे।

सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने जैसे मुद्दों के अलावा विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों के चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी अधिवेशन की मुख्य अतिथि होंगी।

प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर रविवार को संगठन की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन किया गया और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि संगठन ने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में संगठन अपने स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेगा।

उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण लंबे समय से शिक्षक और स्नातक वर्ग की उपेक्षा हो रही है, इसलिए संगठन अब स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाएगा। अधिवेशन में यह भी तय किया जाएगा कि शिक्षक और स्नातक मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कैसे किया जाए।