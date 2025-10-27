Language
    10 हजार से ज्यादा शिक्षक पहुंचेंगे लखनऊ, यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ का अधिवेशन तीन दिनों तक चलेगा

    By Vivek Rao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:14 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन 10 से 12 नवंबर तक लखनऊ में होगा। इसमें प्रदेश भर से 10 हजार से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। अधिवेशन में शिक्षकों की समस्याओं, शिक्षा की गुणवत्ता और विधान परिषद के चुनाव पर चर्चा होगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी मुख्य अतिथि होंगी। संगठन अगले शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। एडेड विद्यालयों में संसाधनों की कमी जैसे मुद्दों पर भी बात होगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का प्रांतीय अधिवेशन 10 से 12 नवंबर तक राजधानी के रामाधीन सिंह इंटर कालेज स्थित उत्सव भवन में आयोजित होगा। इस तीन दिवसीय अधिवेशन में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक शिक्षक जुटेंगे।

    सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने जैसे मुद्दों के अलावा विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटों के चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी अधिवेशन की मुख्य अतिथि होंगी।

    प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर रविवार को संगठन की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन किया गया और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल वर्मा ने बताया कि संगठन ने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में संगठन अपने स्वतंत्र उम्मीदवार उतारेगा।

    उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रभाव के कारण लंबे समय से शिक्षक और स्नातक वर्ग की उपेक्षा हो रही है, इसलिए संगठन अब स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाएगा। अधिवेशन में यह भी तय किया जाएगा कि शिक्षक और स्नातक मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कैसे किया जाए।

    सम्मेलन में एडेड विद्यालयों में संसाधनों की कमी, प्रोजेक्ट ‘अलंकार’ की अधूरी योजनाएं, शिक्षकों की कमी, और वित्तविहीन शिक्षकों के वेतन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उपेक्षा के कारण उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह अधिवेशन शिक्षकों की आवाज को मजबूती देगा।