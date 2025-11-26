लखनऊ में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक भी करेंगे अपने हुनर का प्रदर्शन
Science Exhibition in Lucknow: तीन दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में सुबह दस बजे से शुरू होगी। राजधानी, हरदोई, सीतापुर,लखीमपुर खीरी, उन्नाव व रायबरेली जिले के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
जागरण संवाददाता, लखनऊ: विज्ञान के प्रति आम लोगों की समझ बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों ने भी माडल तैयार किए हैं। जिले स्तर पर ऐसे अव्वल माडलों का प्रदर्शन गुरुवार से राजकीय जुबली इंटर कालेज में होगा।
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निर्देशन और राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा माध्यमिक कीर ओर से तीन दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी में सुबह दस बजे से शुरू होगी। राजधानी, हरदोई, सीतापुर,लखीमपुर खीरी, उन्नाव व रायबरेली जिले के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डा. दिनेश कुमार ने बताया कि पहले भाग में जूनियर संवर्ग व सीनियर वर्ग में जिला स्तरीय प्रदर्शनी के विजेता विद्यार्थियों द्वारा माडल प्रदर्शित किए जाएंगे। शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा अपने विषय आधारित टीएलएम (टीचिंग लर्निंग मैटीरियल) का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
राजकीय जुबली इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पारदर्शी मूल्यांकन के लिए अनुभवी एवं विशेषज्ञ निर्णायकों की नियुक्ति की गई है। विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के स्टेम विषयक माडल्स तैयार किए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।