    UP Teacher Transfer: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, छह अपर शिक्षा निदेशक व आठ संयुक्त शिक्षा निदेशकों की नई तैनाती

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:16 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। छह अपर शिक्षा निदेशक और आठ संयुक्त शिक्षा निदेशकों को नई तैनाती मिली है। इसके अतिरिक्त, चार शिक्षा अधिकारियों को बेसिक शिक्षा विभाग में वापस भेजा गया है। शासन ने इन तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे शिक्षा विभाग में सुधार की उम्मीद है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छह अपर शिक्षा निदेशक और आठ संयुक्त शिक्षा निदेशकों की नई तैनाती कर दी है। इसमें कुछ अधिकारियों को बेसिक शिक्षा विभाग में निवर्तन पर भेजा गया है।

    राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी, माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रतीक्षारत राम शरण सिंह, बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक कामता राम पाल और सीटीई लखनऊ के प्राचार्य विष्णु श्याम द्विवेदी को बेसिक शिक्षा विभाग में निवर्तन पर भेजा गया है।

    इन अधिकारियों को अभी नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के प्रभारी सचिव भगवती सिंह को परिषद का स्थायी सचिव बनाया गया है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर में तैनात मनोज कुमार द्विवेदी को अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा), शिविर कार्यालय लखनऊ में तैनात किया गया है।

    इसके अलावा बस्ती मंडल के प्रभारी संयुक्त शिक्षा निदेशक आनंदकर पांडेय, मीरजापुर के प्रभारी उदयभान और गोरखपुर के प्रभारी सतीश सिंह को उनके संबंधित मंडलों में ही संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

    जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) लखनऊ के प्राचार्य अजय कुमार सिंह और डायट उन्नाव की प्राचार्य विभा शुक्ला को बेसिक शिक्षा विभाग में निवर्तन पर भेजा गया है। डायट पीलीभीत के प्राचार्य महेंद्र कुमार सिंह को संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज) के पद पर तैनात किया गया है।

    उप शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय लखनऊ में कार्यरत विवेक नौटियाल को पदोन्नति देकर संयुक्त शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा, माध्यमिक) बनाया गया है। इसके साथ ही डायट बाराबंकी के उप प्राचार्य राजेश कुमार आर्या को उप शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय लखनऊ में नई तैनाती दी गई है।