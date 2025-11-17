यूपी में जिले के भीतर शिक्षकों के ट्रांसफर की तैयारी शुरू, सभी BSA को दिए गए निर्देश
उत्तर प्रदेश में जिले के अंदर शिक्षकों के ट्रांसफर की तैयारी शुरू हो गई है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। यह प्रक्रिया शिक्षकों को जिले के भीतर स्थानांतरण का अवसर देगी, जिससे उन्हें सुविधा होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जिले के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का मुख्य लक्ष्य है कि हर विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक उपलब्ध हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
14 नवंबर को स्थानांतरण नीति जारी होने के बाद अब बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिया है कि एकल शिक्षक वाले या बिना शिक्षक वाले विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण किया जाए।
इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। समिति आवश्यकतानुसार शिक्षकों का समायोजन करेगी।
समायोजन या स्थानांतरण पूरा होने के बाद सभी शिक्षकों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षकों की तैनाती की स्थिति का डिजिटल रिकार्ड उपलब्ध रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।