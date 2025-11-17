यूपी में जिले के भीतर शिक्षकों के ट्रांसफर की तैयारी शुरू, सभी BSA को दिए गए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जिले के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का मुख्य लक्ष्य है कि हर विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक उपलब्ध हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

14 नवंबर को स्थानांतरण नीति जारी होने के बाद अब बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिया है कि एकल शिक्षक वाले या बिना शिक्षक वाले विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण किया जाए।