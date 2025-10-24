यूपी के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक संकुल की बैठक आज, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सभी जिलों में न्याय पंचायत स्तर पर शुक्रवार को शिक्षक संकुल की बैठक होगी। इसमें परिषदीय स्कूलों के शिक्षक शामिल होंगे। बैठक में निपुण भारत मिशन के लक्ष्य पूरे करने और बच्चों की पढ़ाई बेहतर बनाने पर चर्चा की जाएगी।

स्कूल महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसमें कहा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की बैठकें अलग-अलग होंगी।

बैठक से पहले शिक्षक एजेंडा बिंदुओं की तैयारी कर लें ताकि चर्चा अच्छे ढंग से हो सके। बैठक में शिक्षकों को यह बताया जाएगा कि वे कक्षा में किताबों, चार्ट, किट्स और दूसरी शैक्षणिक सामग्री का सही उपयोग करें।

डायट प्राचार्य, खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी भी किसी एक शिक्षक संकुल बैठक में शामिल होंगे। बैठक खत्म होने के बाद सभी संकुल प्रेरणा एप पर बैठक की जानकारी अपलोड करने के लिए भी कहा गया है।