यूपी में सुनवाई का अवसर देने के बाद ही होगी इन शिक्षकों पर कार्रवाई, सभी BSA को आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर सुनवाई का अवसर दिए बिना कार्रवाई की शिकायतों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उनका स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से लिया जाए। संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित समय और अवसर प्रदान दिया जाएगा।