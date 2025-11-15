यूपी में सुनवाई का अवसर देने के बाद ही होगी इन शिक्षकों पर कार्रवाई, सभी BSA को आदेश जारी
उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई से पहले, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। सभी BSA को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी शिक्षक पर कार्रवाई करने से पहले, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। यह फैसला शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर सुनवाई का अवसर दिए बिना कार्रवाई की शिकायतों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के आदेश दिए हैं।
निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उनका स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से लिया जाए। संबंधित को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समुचित समय और अवसर प्रदान दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया के बाद यदि कार्रवाई का औचित्य बनता है तो उप्र बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने कहा है कि निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए, इसमें लापरवाही पर संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा।
