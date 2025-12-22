Language
    UP Supplementary Budget: ईको पर्यटन के विकास पर अतिरिक्त खर्च होंगे 11.12 करोड़ रुपये

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:20 PM (IST)

    UP Supplementary Budget:  संस्कृति विभाग के लिए बजट में 8.47 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें लोक कलाकारों को वाद्य यंत्रों के वितरण के लिए ...और पढ़ें

    वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः विधान मंडल में पेश किए गए अनुपूरक बजट में ईको पर्यटन के विकास के लिए 11.12 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इस राशि में से ईको पर्यटन स्थलों के प्रचार पर 10 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

    वहीं ईको पर्यटन विकास बोर्ड में विभिन्न कार्यों पर व्यय के लिए एक करोड़, कासगंज में श्री सोरो जी तीर्थ क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा व अवस्थापना के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक लाख व संभल में श्री काल्किधाम तीर्थ स्थल में पर्यटन सुविधाओं के लिए विकास के लिए 10 करोड़ तथा पर्यटन विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक लाख रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है।

    इसी प्रकार संस्कृति विभाग के लिए बजट में 8.47 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसमें लोक कलाकारों को वाद्य यंत्रों के वितरण के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

    इसके अलावा पुरातत्व निदेशालय के पुरातत्व संग्रहालय भवन के कार्य के एक लाख, अन्य संग्रहालयों के लिए एक लाख, पुरातत्व निदेशालय के प्रशासनिक भवन के सुदृढ़ीकरण के लिए 3.44 करोड़ रुपये तथा रामलीला के मैदानों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक लाख रुपये का प्रविधान बजट में किया गया है।