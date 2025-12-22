UP Supplementary Budget: इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी रफ्तार, 50 करोड़ के अतिरिक्त बजट से आम लोगों को मिलेगा लाभ
यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त बजट दे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त बजट देने का फैसला किया है। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने में किया जाएगा।
सरकार ने बताया कि वर्ष 2025–26 में परिवहन विभाग को पहले ही 1550.53 करोड़ रुपये का बजट दिया जा चुका है। अब जरूरत को देखते हुए 50.01 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान और जोड़ा गया है। इसके बाद विभाग का कुल बजट बढ़कर 1600.54 करोड़ रुपये हो जाएगा।
इसमें अतिरिक्त बजट में से 50 करोड़ रुपये केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए रखे गए हैं। इससे ई-स्कूटर, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कार खरीदना लोगों के लिए आसान होगा। इसके अलावा एक लाख रुपये परिवहन आयुक्त कार्यालय के ब्लाक-ए में दूसरे तल के निर्माण के लिए प्रतीक राशि के रूप में रखे गए हैं।
सरकार का यह अतिरिक्त खर्च विभाग के बजट में होने वाली बचत से पूरा किया जाएगा और इससे सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
