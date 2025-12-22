UP Supplementary Budget: 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अब और भी आसान, 1500 करोड़ रुपये जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह उन ला ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम के तहत पांच लाख रुपये तक निश्शुल्क इलाज के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों के चिकित्सा दावों के भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है।
इस योजना में उन लाभार्थियों को इलाज सुविधा दी गई है, जो आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत नहीं हो पाए थे। इसके अलावा आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के लंबित और चिकित्सा दावों के भुगतान के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 1200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
इसमें कुल खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की योजनाओं में राज्य के हिस्से के लिए 765.05 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के समान ही किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
