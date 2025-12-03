UP Winter Session: शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में सरकार? गांवों के विकास को दी जा सकती है तवज्जो
उत्तर प्रदेश सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। विभिन्न विभागों ने विकास योजनाओं के लिए ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इस महीने प्रस्तावित विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी मेंं है। जिसे देखते हुए विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए और बजट लेने के लिए विभागों ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजना शुरू कर दिया है। अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार विकास कार्यों के लिए अच्छी खासी धनराशि दे सकती है।
विधानमंडल सत्र की तिथि निर्धारित होने के साथ ही अनुपूरक बजट पेश करने की तिथि भी घोषित किए जाने की चर्चाएं हैं।माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास के किसी तिथि से सत्र आहूत की जाएगी।प्रदेश सरकार अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट का आकार ठीकठाक रख सकती है।
गांवों से जुड़ी योजनाओं पर सरकार अतिरिक्त धनराशि अनुपूरक बजट के माध्यम से दे सकती है।पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि, सहकारिता सहित अन्य विभाग अनुपूरक बजट से विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांगने की तैयारी में हैं।सूत्र बताते हैं कि कई विभागों ने अपने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज भी दिए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था। इस वित्तीय वर्ष का बजट आकार 8,08,736.06 करोड़ रुपये है। जिसमें से विकास कार्यों के लिए (पूंजीगत व्यय) 2,25,561 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं।
