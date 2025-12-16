राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा। 24 दिसंबर को सरकार इसे पास कराएगी। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को शीतकालीन सत्र में 19 से 24 दिसंबर तक के तिथिवार कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी है।

कार्यक्रम के अनुसार 19 दिसंबर शुक्रवार को सत्र की शुरुआत होगी। पहले दिन शोक प्रकट करके सदन स्थगित हो जाएगा। चूंकि मऊ जिले की घोसी विधान सभा क्षेत्र के सपा विधायक सुधाकर सिंह की मृत्यु 20 नवंबर को हो गई है। जब भी किसी मौजूद विधायक की मृत्यु होती है तो उस दिन शोक व्यक्त कर विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है।

20 व 21 दिसंबर को शनिवार व रविवार के कारण सदन की बैठक नहीं होगी। 22 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद सदन में अनौपचारिक कार्य किए जाएंगे, जिनमें अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। मानसून सत्र से शीतकालीन सत्र के बीच सरकार आठ अध्यादेश ला चुकी है। इन अध्यादेशों के स्थान पर अब सरकार विधेयक लेकर आएगी। इसी दिन दोपहर 12:20 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगें सदन में प्रस्तुत की जाएंगी।