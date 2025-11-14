यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! गन्ना मूल्यवृद्धि को योगी कैबिनेट ने दी स्वीकृति, भुगतान का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है! योगी कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दे दी है, जिससे किसानों को अब बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य मिलेगा। अगैती गन्ने के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित किया गया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। किसानों को बढ़ा हुआ गन्ना मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 अक्टूबर को पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में 30 रुपये की रिकॉर्ड वृद्धि की घोषणा की थी। इस वृद्धि से अगैती गन्ना के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ना के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी किसानों को मिलनी है। जबकि अनुपयुक्त प्रजाति के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। शुक्रवार को इसके प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। जिसके बाद गन्ना विभाग ने किसानों को बढ़े हुए गन्ना मूल्य के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की समस्त चीनी मिलों के लिए गन्ना खरीद के लिए एसएपी निर्धारित कर दिया गया है। किसानों को इसके आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान, चीनी मिलों द्वारा किया जाएगा।
वहीं चालू पेराई सत्र के लिए चीनी मिलों के बाह्य क्रय केंद्र से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 60 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर (अधिकतम 12 रुपये प्रति क्विंटल) निर्धारित की गई है। वहीं गन्ना समितियों और गन्ना विकास परिषदों को देय अंशदान की दर 5.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।