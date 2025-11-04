Language
    गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी की 21 चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना पेराई कार्य 

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    योगी सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए पेराई सत्र 2025-26 शुरू कर दिया है। प्रदेश की 53 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी किया है, जिनमें से 21 मिलों में पेराई का कार्य शुरू हो चुका है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की है। चीनी मिलों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसानों को गेहूं की बुवाई में आसानी होगी।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार द्वारा हाल ही में गन्ना किसानों को दिए गए तोहफे के बाद वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। प्रदेश की 53 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद हेतु इण्डेन्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश की 21 चीनी मिलों में पेराई कार्य प्रारंभ हो चुका है। गौरतलब है कि योगी सरकार ने हाल ही में इस पेराई सत्र में गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की ऐतिहासिक वृद्धि की है।

    गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि प्रदेश की 21 चीनी मिलों में पेराई कार्य प्रारम्भ हो चुका है, जिनमें सहकारी क्षेत्र की 01, निजी क्षेत्र की 20 चीनी मिलें शामिल हैं। प्रदेश की संचालित चीनी मिलों में सहारनपुर परिक्षेत्र की 05 चीनी मिलें, मेरठ परिक्षेत्र की 08, मुरादाबाद परिक्षेत्र की 02, लखनऊ परिक्षेत्र की 06 चीनी मिलों ने पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

    इसके अतिरिक्त प्रदेश की अन्य 32 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य शुरू करने की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर गन्ना खरीद हेतु इण्डेंट जारी कर दिया है। इन चीनी मिलों का संचालन भी अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। अवशेष 69 चीनी मिलें भी शीघ्र ही संचालित हो जाएगी।

    गन्ना आयुक्त ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 के देय गन्ना मूल्य का नियमानुसार त्वरित भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं, जिस क्रम में मिलों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र के देय गन्ना मूल्य का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। चीनी मिलों के समय से संचालन से गेहूं बुवाई के लिए खेत खाली होने से किसानों को सुगमता होगी।