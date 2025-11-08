Language
    यूपी में शरदकालीन बुवाई के लिए 46 लाख बड पौध तैयार करेगा गन्ना विभाग, गन्ना उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:31 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग शरदकालीन बुवाई के लिए 46 लाख बड पौध तैयार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराना है। इससे किसानों की आय में सुधार होगा और उन्हें बुवाई में आसानी होगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग ने शरदकालीन गन्ना बुवाई वर्ष 2025-26 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विभाग इस सीजन में 46.1 लाख बड पौध तैयार करेगा और 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई का लक्ष्य तय किया गया है। इससे आने वाले वर्षों में स्वस्थ और रोग-मुक्त बीज गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे गन्ना उत्पादकता और चीनी उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी।

    विभाग के अनुसार, शरदकालीन बुवाई के लिए प्रदेश के 45 गन्ना उत्पादक जिलों को कुल 64,856 क्विंटल अभिजनक बीज गन्ना (ब्रीडर सीड) का आवंटन किया गया है। इसके वितरण के लिए सभी क्षेत्रीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

    यह बीज गन्ना उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के शोध क्षेत्रों, निजी और सहकारी चीनी मिल फार्मों पर तैयार किया गया है। सभी किसानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले के जिला गन्ना अधिकारी या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से संपर्क कर बीज प्राप्त करें।

    शरदकालीन बुवाई के लिए प्रदेश के परिक्षेत्रों को बीज गन्ने का यह आवंटन किया गया है। इसमें सहारनपुर को 5147, मेरठ को 5751, मुरादाबाद को 8319 , बरेली को 11579, लखनऊ को 16652, अयोध्या को 1892 , देवीपाटन को 5925, गोरखपुर को 5053 और देवरिया को 4538 क्विंटल अभिजनक बीज गन्ना दिया गया है।

    नई गन्ना किस्मों को.लख. 16202 और को.शा. 18231 की सिंगल बड विधि से बुवाई के लिए भी परिक्षेत्रवार पौध का आवंटन किया गया है। विभाग के अनुसार इन बीजों से त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों पर आधार पौधशालाएं विकसित की जाएंगी।