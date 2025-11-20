उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलों ने किया 513 करोड़ से ज्यादा का भुगतान, प्रदेश की 104 चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना पेराई का काम
उत्तर प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को 513 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 104 चीनी मिलों ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया है, जिससे गन्ना किसानों को फसल बेचने का अवसर मिलेगा और चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गन्ना किसानों के हित में लिए गए फैसले के बाद नई दरों पर गन्ना मूल्य का भुगतान शुरू हो गया है। वहीं वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश की 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद हेतु इण्डेन्ट जारी कर दिया है तथा 104 चीनी मिलों में विधिवत पेराई कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
29 चीनी मिल ने किया 513.96 करोड़ का भुगतान
प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 का गन्ना मूल्य 513.96 करोड़ का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में कर दिया है। अधिकांश चीनी मिलें किसानों के हित में साप्ताहिक गन्ना मूल्य भुगतान कर रही हैं।
किसानों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण का निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने समस्त जिला गन्ना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 23 सहकारी व 03 निगम क्षेत्र की चीनी मिलों के गन्ना क्रय केन्द्रों की स्थापना, समय से गन्ने की खरीद व उठान, क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण/ जांच आख्या मुख्यालय को तत्काल प्रेषित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सहकारी व निगम की चीनी मिलों के स्थापित तौल कांटो पर मानक बॉट की उपलब्धता, तौल की शुद्धता, साफ-सुथरे गन्ने की आपूर्ति हो। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों से प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार तत्काल निस्तारण करायें।
