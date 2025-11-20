उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलों ने किया 513 करोड़ से ज्यादा का भुगतान, प्रदेश की 104 चीनी मिलों ने शुरू किया गन्ना पेराई का काम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गन्ना किसानों के हित में लिए गए फैसले के बाद नई दरों पर गन्ना मूल्य का भुगतान शुरू हो गया है। वहीं वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश की 114 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद हेतु इण्डेन्ट जारी कर दिया है तथा 104 चीनी मिलों में विधिवत पेराई कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

29 चीनी मिल ने किया 513.96 करोड़ का भुगतान

प्रदेश की 29 चीनी मिलों ने वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 का गन्ना मूल्य 513.96 करोड़ का भुगतान सीधे गन्ना किसानों के खाते में कर दिया है। अधिकांश चीनी मिलें किसानों के हित में साप्ताहिक गन्ना मूल्य भुगतान कर रही हैं।