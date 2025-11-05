Language
    यूपी में चीनी मिलों ने शुरू की गन्ना की पेराई, गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए चीनी मिलों को निर्देश जारी

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने मिलों को गन्ना किसानों को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी और वे अगली फसल की तैयारी कर पाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने के बाद मंगलवार को वर्तमान पेराई सत्र की शुरुआत हो गई। 53 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिया है, इनमें से 21 मिलों में पेराई कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

    गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि सहकारी क्षेत्र की एक और निजी क्षेत्र की 20 चीनी मिलों में पेराई कार्य शुरू हुआ है। इनमें सहारनपुर परिक्षेत्र की पांच, मेरठ परिक्षेत्र की आठ, मुरादाबाद परिक्षेत्र की दो और लखनऊ परिक्षेत्र की छह चीनी मिलें शामिल हैं।

    इनके अलावा अन्य 32 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य शुरू करने की औपचारिकताएं पूरी कर इंडेंट जारी कर दिया है। इनका संचालन भी अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। वहीं शेष 69 चीनी मिलें भी जल्द पेराई शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं।

    आयुक्त ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 के देय गन्ना मूल्य का नियमानुसार त्वरित भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं। मिलों द्वारा भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। चीनी मिलों के समय से संचालन से गेहूं बुवाई के लिए खेत खाली होने से किसानों को भी सुविधा रहेगी।