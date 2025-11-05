यूपी में चीनी मिलों ने शुरू की गन्ना की पेराई, गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए चीनी मिलों को निर्देश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी किए जाने के बाद मंगलवार को वर्तमान पेराई सत्र की शुरुआत हो गई। 53 चीनी मिलों ने गन्ना खरीद के लिए इंडेंट जारी कर दिया है, इनमें से 21 मिलों में पेराई कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने बताया कि सहकारी क्षेत्र की एक और निजी क्षेत्र की 20 चीनी मिलों में पेराई कार्य शुरू हुआ है। इनमें सहारनपुर परिक्षेत्र की पांच, मेरठ परिक्षेत्र की आठ, मुरादाबाद परिक्षेत्र की दो और लखनऊ परिक्षेत्र की छह चीनी मिलें शामिल हैं।

इनके अलावा अन्य 32 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य शुरू करने की औपचारिकताएं पूरी कर इंडेंट जारी कर दिया है। इनका संचालन भी अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। वहीं शेष 69 चीनी मिलें भी जल्द पेराई शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं।