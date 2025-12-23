यूपी गन्ना विकास विभाग में लापरवाही पर गिरी गाज, चीनी मिल के पांच अधिकारी निलंबित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिल संचालन में लापरवाही और निर्देशों के उल्लंघन पर गन्ना विकास विभाग ने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में पीलीभीत की बीसलपुर चीनी मिल के मुख्य अभियंता व मुख्य रसायनविद और बुलंदशहर की अनूपशहर व आजमगढ़ की सठियांव चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी शामिल हैं।

मुख्य गन्ना सलाहकार एवं प्रधान प्रबंधक प्रशासन डा. आरसी पाठक के अनुसार जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत की अध्यक्षता में गठित संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा पांच दिसंबर किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें मिल की तकनीकी व्यवस्थाओं, रख-रखाव एवं संचालन में गंभीर अनियमितताएं और लापरवाही सामने आई।

इसके चलते मिल अपनी स्थापित क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही थी। अप्रत्याशित बंदी के कारण मिल की गन्ना पेराई बाधित हुई। निरीक्षण आख्या में बताया गया है कि मिल संचालन से पूर्व आवश्यक मरम्मत, अनुरक्षण एवं मानकों के अनुसार तैयारी नहीं की गई। इसके आधार पर प्रथम दृष्टया उत्तदायित्त्व निर्धारित करते हुए मुख्य रसायनविद विद्याराम शुक्ला, उप मुख्य अभियंता- प्रभारी मुख्य अभियन्ता बृजेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वहीं बुलंदशहर की अनूपशहर के मुख्य गन्ना अधिकारी रामजी द्वारा अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियों कान्फ्रेंसिंग के दौरान निरंतर दिए जा रहे निर्देशों की अवहेलना की जा रही थी। निर्देशों के अनुसार बाह्य गन्ना कय केंद्रों पर समय से तौल न कराने, गन्ना तौल का उसी दिन गन्ना उठान न कराने, गन्ना परिवहन अनुबंध में अनियमितता का प्रयास करने, प्रधान प्रबंधक चीनी मिल अनूपशहर को अध्यासी नामित करने विषयक कार्यवाही न करने, मिल में ''''नो केन'''' की स्थिति उत्पन्न करने आदि के आरोप में अनुशासनिक कार्यवाही प्रतिस्थापित कर निलंबित किया गया है।

आजगढ़ की सठियांव चीनी मिल के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/मुख्य गन्ना अधिकारी भीम कुशवाहा को क्रय केंद्रों से आए गन्ना ट्राला में खराब गुणवत्ता वाले गन्ने का पाया जाना, अगेती किस्म का गन्ना रिजेक्टेड में तौल करने, सठियांव मिल का गन्ना निजी चीनी मिलों को डायवर्ट करने, केंद्रों पर गन्ने की समानुपातिक खरीद नहीं करवाने, गन्ना परिवहन में गड़बड़ी आदि के चलते निलंबित कर दिया गया है।