    यूपी में प्राइवेट स्कूलों में भी ‘पंख पोर्टल’ से जुड़ेंगे विद्यार्थी, करियर काउंसलिंग के लिए मिलेगा मार्गदर्शन

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी 'पंख पोर्टल' से जुड़ सकेंगे, जिससे उन्हें करियर काउंसलिंग के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सही करियर विकल्प चुनने में मदद करना है। प्राइवेट स्कूलों को शामिल करने से सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे और वे विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे।

    प्राईवेट स्कूलों में भी ‘पंख पोर्टल’ से जुड़ेंगे विद्यार्थी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी 4516 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ‘पंख पोर्टल’ से जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भविष्य के लिए मार्गदर्शन की सुविधा मिलेगी। यह पोर्टल माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक विशेष पहल है।

    इस पर विद्यार्थी अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगइन कर सकते हैं। यहां उन्हें करियर विकल्प, वोकेशनल कोर्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कौशल विकास से जुड़ी जानकारी आसानी से मिलती है।

    अधिकांश छात्रों को बोर्ड परीक्षा के बाद सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिससे कॉलेज या कोर्स चुनने में दिक्कत होती है। ‘पंख’ पोर्टल के जरिये विद्यार्थी अपने रुचि क्षेत्र के अनुसार आगे की दिशा तय कर सकेंगे।

    विभाग का लक्ष्य है कि हर विद्यालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं, ताकि कोई भी छात्र करियर को लेकर असमंजस में न रहे।

    अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलिंग सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। इन सत्रों में विशेषज्ञ काउंसलर आनलाइन जुड़कर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देंगे।

    इसके साथ ही पंख पोर्टल से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए कहा गया है। अपर राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा-माध्यमिक), संयुक्त शिक्षा निदेशक और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।