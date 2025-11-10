यूपी एसएनए ने शुरु किया प्रोत्साहन, प्रतिमाह देगी तीन हजार रुपये छात्रवृत्ति

महेन्द्र पाण्डेय, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी (यूपी एसएनए) संभागीय शास्त्रीय एवं सुगम संगीत प्रतियोगिता के विजेताओं को एक वर्ष तक प्रति माह तीन-तीन हजार रुपये छात्रवृत्ति देगी। ये छात्रवृत्ति बाल, किशोर और युवा तीनों वर्गों के विजेताओं को प्रदान की जाएगी। इस बार के विजेताओं को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अकादमी कार्यसमिति की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा।

अकादमी के निदेशक डा. शोभित कुमार नाहर ने बताया कि बीते वर्ष संभागीय प्रतियोगिताओं में सुगम संगीत भी शामिल किया गया था। अब इसमें गजल और भजन की प्रस्तुतियां भी कराई जा रही हैं। संभागीय शास्त्रीय एवं सुगम संगीत प्रतियोगिता प्रदेश के 18 मंडलों के 19 संभागों में कराई जाती है। इसमें संभाग के साथ आसपास के जिलों के प्रतिभागी भी शामिल होते हैं।

शास्त्रीय गायन, वादन, कथक नृत्य एवं सुगम संगीत के उदीयमान प्रतिभाशाली कलाकारों की खोज के लिए यह प्रतियोगिता 11 विषयों में कराई जाती है। बाल वर्ग में आठ से 14 वर्ष, किशोर वर्ग में 14 से 20 वर्ष व युवा वर्ग में 20 से 25 वर्ष आयु के प्रतिभागी शामिल होते हैं। तीनों वर्गों में गायन- ख्याल-तराना, ध्रुपद-धमार, ठुमरी-दादरा, स्वर वाद्य-तंत्र वाद्य, गज वाद्य, सुषिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य (तबला, पखावज), कथक के साथ सुगम संगीत भजन एवं गजल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। छात्रवृत्ति मिलने से नवांकुरों को संबंधित विधा का प्रशिक्षण लेने में मदद मिलेगी।

प्रादेशिक प्रतियोगिता दिसंबर से

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अगले महीने से प्रादेशिक प्रतियोगिता शुरू कराने जा रही है। यह प्रतियोगिता लखनऊ में कराई जाएगी। अकादमी के निदेशक ने बताया कि संभागीय प्रयोगिताएं पूरी हो चुकी हैं। इस बार संभागीय प्रतियोगिता में भी पिछली बार की तुलना में लगभग दो गुणा से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए।