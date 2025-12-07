Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के पोल से नहीं कटेंगे कनेक्शन, ऑटोमैटिक होगा बदलाव

    By Amit Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। अब बिजली बिल का भुगतान न करने पर कनेक्शन ऑटोमैटिक तरीके से कट जाएगा औ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के पोल से नहीं कटेंगे कनेक्शन।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का कनेक्शन किसी भी स्थिति में पोल से नहीं काटा जाएगा। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) ने पोल से लाइन उतारने या कनेक्शन काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्मार्ट मीटर से जुड़े सभी कनेक्शन ऑटोमैटिक ऑनलाइन प्रणाली से ही कटेंगे या जुड़ेंगे। उन्होंने अभियंताओं और फील्ड स्टाफ के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम पर विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य करने के भी निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बावजूद प्रदेश में 4702 उपभोक्ताओं के कनेक्शन पोल से काटे गए। यह वही पुरानी व्यवस्था है, जिसमें बिजली कर्मचारी सीढ़ी लेकर पोल पर चढ़कर कनेक्शन काटते थे।

    जब यह मामला विद्युत निगम के अधिकारियों के संज्ञान में आया तो उन्होंने सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में किसी भी प्रकार का पोल से कनेक्शन काटना पूर्णत: अनुचित और गैरजरूरी है।

    प्रदेश में अब तक लगभग 53 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। यह मीटर ऑटोमैटिक हैं। इनमें उपभोक्ता के खाते में शेष राशि कम होने या बकाया होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः ही रुक जाती है। रिचार्ज होने पर बिजली आपूर्ति शुरू भी हो जाती है, लेकिन कुछ खंडों में अभी भी अभियंता बकाए पर कनेक्शन सीढ़ी से काट रहे हैं।