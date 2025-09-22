Language
    UP News: प्रोजेक्ट प्रवीण में विद्यार्थियों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, संस्थाओं से मांगे गए आवेदन

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:45 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण होगा। प्रोजेक्ट अलंकार से छात्रों को व्यावहारिक कौशल मिलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आवेदन 24 सितंबर तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

    प्रोजेक्ट प्रवीण में विद्यार्थियों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं से आवेदन मांगे हैं। यह प्रशिक्षण प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में होगा।

    प्रशिक्षण देने वाले 24 सितंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल मिलेंगे, रोजगार या स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान आएगा और भविष्य में नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।

    प्रशिक्षण प्रदाताओं को सबसे पहले मिशन की वेबसाइट www.upsdm.gov.in पर लाग इन करना होगा। आवेदन करते समय जिला, स्कूल और सेक्टर का चुनाव करना जरूरी होगा। एक प्रदाता अधिकतम पांच जिलों में ही आवेदन कर सकेगा।

    हर चयनित विद्यालय में केवल वही सेक्टर चुना जा सकेगा, जो पोर्टल पर अंकित होगा। जाब रोल का आवंटन मिशन स्तर से विद्यार्थियों की मांग के आधार पर किया जाएगा। बैच में कितने छात्र होंगे, इसका निर्धारण भी मिशन करेगा।

    जिला, विद्यालय, क्षेत्र और जाब रोल (कार्य) आवंटन का अंतिम निर्णय यूपी कौशल विकास मिशन करेगा। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं से कहा है कि आवेदन करते समय सावधानी बरतें और आवेदन को लाक करने से पहले अच्छी तरह जांच लें।

    ट्रेड शो में पहली बार शामिल होगा समाज कल्याण विभाग

    ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार समाज कल्याण विभाग पहली बार हिस्सा लेगा। विभाग के स्टाल पर लोगों को समावेशी विकास और विकसित भारत की झलक देखने को मिलेगी।

    समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि आयोजन के लिए जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के 20 बच्चों का चयन किया जा रहा है, जिनमें 10 बालक और 10 बालिकाएं शामिल होंगी। ये बच्चे पारंपरिक परिधान में भाग लेकर कार्यक्रम को खास बनाएंगे।

    इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के वे उद्यमी भी आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिन्हें उद्यम स्थापित करने में समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायता दी गई है। स्टाल पर इनकी उपलब्धियां भी प्रदर्शित होंगी। 