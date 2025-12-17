यूपी में सिल्क उत्पाद को पहचान दिलाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रेशम निदेशालय में किया जा रहा है निर्माण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक रेशम उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। रेशम निदेशालय में बनाए जा रहे इस सेंटर में पर्यटकों के लिए गाइडेड टूर और वर्कशाप भी आयोजित की जाएंगी, जो युवाओं की इस क्षेत्र में रुचि जगाएंगे। सेंटर पर उत्कृष्ट रेशम उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण पर 75 लाख रुपये की लागत आएगी। निर्माण इस माह के अंत तक पूरा होने की संभावना है। सेंटर मे रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया ''''साइल टू सिल्क'''' को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

किसानों से कारीगरों की भूमिका तक को दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार मलबरी और टसर सिल्क के लिए रेशम के कीड़े शहतूत और अर्जुन के पेड़ों पर पाले जाते हैं। उनके कोकून से रेशम निकाल कर धागा बनाना और धागों से हथकरघा और पावरलूम पर रेशम की कताई का काम किया जाता है।