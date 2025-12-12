Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में शिया वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की भी डेट बढ़ी, अब छह माह तक पोर्टल पर कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

    By Shobhit Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छह महीने तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यह निर्णय वक्फ ...और पढ़ें

    Hero Image

    शिया वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की भी डेट बढ़ी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद अब शिया वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को भी राहत मिल गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अवधि छह माह बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने सुन्नी वक्फ संपत्तियों के पोर्टल पर दर्ज करने की समय सीमा भी छह माह के लिए बढ़ाई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश में अभी भी 51 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी हैं। इनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 49 हजार व शिया वक्फ बोर्ड की दो हजार संपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद अब शिया वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील की थी।

    बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने बताया कि ट्रिब्यूनल में संपत्तियों के पंजीकरण में हुई प्रगति और उम्मीद पोर्टल पर आ रही तकनीकी चुनौतियों का विस्तृत ब्यौरा रखा गया था।

    हमारी दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने शिया वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया है। इस निर्णय का वक्फ प्रतिनिधियों और संबंधित समुदाय ने स्वागत किया है और इसे वक्फ संपत्तियों के प्रभावी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।