यूपी में शिया वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की भी डेट बढ़ी, अब छह माह तक पोर्टल पर कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद अब शिया वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को भी राहत मिल गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अवधि छह माह बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने सुन्नी वक्फ संपत्तियों के पोर्टल पर दर्ज करने की समय सीमा भी छह माह के लिए बढ़ाई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश में अभी भी 51 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी हैं। इनमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 49 हजार व शिया वक्फ बोर्ड की दो हजार संपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाद अब शिया वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील की थी।