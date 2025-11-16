Language
    UP: भ्रष्टाचार में ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक संभल निलंबित, अभिलेखों में हेराफेरी से वित्तीय अनियमितता

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:28 PM (IST)

    Action on Corruption: अभिलेखों में हेराफेरी कर भुगतान करने, कैशबुक में एंट्री किए बिना भुगतान आदि के आरोप थे। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए है। जिसके बाद उनको निलंबित कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। 

    भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: अभिलेखों में हेराफेरी कर वित्तीय अनियमितता की आरोपित रजपुरा संभल की ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ममता भारती को निलंबित कर दिया गया है। वहीं समिति सदस्यता, सट्टा बनाने आदि में अनियमितता के लिए चार गन्ना पर्यवेक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

    ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ममता भारती के विरुद्ध भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर विभाग द्वारा जांच कराई गई थी। उन पर अभिलेखों में हेराफेरी कर भुगतान करने, कैशबुक में एंट्री किए बिना भुगतान आदि के आरोप थे। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए है। जिसके बाद उनको निलंबित कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं।

    वहीं हरगांव सीतापुर के गन्ना पर्यवेक्षक कमल सिंह, अवधेश कुमार वर्मा व भानु प्रताप सिंह और बभनान बस्ती के गन्ना पर्यवेक्षक दिनेश कुमार द्विवेदी पर विभागीय नियमों एवं गन्ना आपूर्ति नीति का उल्लंघन कर पेराई सत्र 2024-25 में अनियमित फर्जी समिति सदस्य बनाने, डबल सट्टा बनाने, अनियमित गन्ना प्लाट स्थानांतरण करने आदि के आरोप थे। प्राथमिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

    गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने कार्रवाई के बाद सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि कहीं भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आया तो संबंधित पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।