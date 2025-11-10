दिल्ली धमाके के बाद यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों तक बढ़ाई गई सुरक्षा
दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन सतर्क है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं और संदिग्धों पर नजर रख रही हैं। जनता से सहयोग की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली के लाल किले के पास एक ज़ोरदार धमाका में कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। इस घातक धमाके के बाद करीब 8 लोगों की मौत; और 16 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है. इसी के मद्देनजर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना दिया गया है। सीआईएसएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर सघन जांच शुरू कर दी है, जबकि आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया। इस घटना के बाद, यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।
लखनऊ स्टेशन, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, बादशाहनगर और गोमतीनगर जैसे व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों की गहन तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने लखनऊ स्टेशन परिसर में ट्रेनों और लावारिस वाहनों की व्यापक जांच की। लखनऊ जंक्शन आरपीएफ प्रभारी अमित राय के नेतृत्व में स्टेशन के सामने, कैबवे और सभी छह प्लेटफार्मों पर यात्रियों से पूछताछ की गई। पुष्पक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के यात्रियों को सामान की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई। धिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
दिल्ली में कहां हुई घटना?
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजें व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है।
आग की चपेट में आईं गाड़ियां
धमाके के तुरंत बाद आस-पास की दुकानों में आग लगने की सूचना भी मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक कंपन महसूस किया गया और दुकानदार एक-दूसरे को फोन कर हालात पूछते नजर आए। वहीं, कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की खबर है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।