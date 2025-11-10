दिल्ली धमाके के बाद यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों तक बढ़ाई गई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दिल्ली के लाल किले के पास एक ज़ोरदार धमाका में कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। इस घातक धमाके के बाद करीब 8 लोगों की मौत; और 16 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है. इसी के मद्देनजर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना दिया गया है। सीआईएसएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर सघन जांच शुरू कर दी है, जबकि आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमों ने रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया। इस घटना के बाद, यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

लखनऊ स्टेशन, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, बादशाहनगर और गोमतीनगर जैसे व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों की गहन तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने लखनऊ स्टेशन परिसर में ट्रेनों और लावारिस वाहनों की व्यापक जांच की। लखनऊ जंक्शन आरपीएफ प्रभारी अमित राय के नेतृत्व में स्टेशन के सामने, कैबवे और सभी छह प्लेटफार्मों पर यात्रियों से पूछताछ की गई। पुष्पक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के यात्रियों को सामान की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी गई। धिकारियों का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

दिल्ली में कहां हुई घटना ? लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से अफरा-तफरी मच गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा। मंदिर के शीशे टूट गए और आसपास की कई दुकानों के दरवाजें व खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना में कई लोगों के हताहत होने की सूचना है।