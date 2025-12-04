UP: सचिवालय सेवा के और आठ अधिकारी बन सकेंगे विशेष सचिव, अब 43 हो गई यह संख्या

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय सेवा संवर्ग से विशेष सचिव के और आठ पद बढ़ाए जाने की फाइल को अनुमोदित कर दिया है। अब तक सचिवालय सेवा संवर्ग से विशेष सचिव के कुल 35 पद थे, अब यह संख्या 43 हो गई है। आठ पद बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति छह मई को मिल गई थी, लेकिन अब तक इससे संबंधित आदेश जारी नहीं किया गया था।

सूत्र बताते हैं कि शासन के एक उच्चाधिकारी ने इस फाइल को रोक रखा था। वह अधिकारी सचिवालय सेवा के दो संयुक्त सचिवों के सेवानिवृत्त हो जाने का इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक अधिकारी 31 अक्टूबर को और दूसरे अधिकारी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। इन दोनों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आठ पद बढ़ाए जाने की फाइल आगे बढ़ी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने विशेष सचिव के आठ पद बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया है।