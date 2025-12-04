Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: सचिवालय सेवा के और आठ अधिकारी बन सकेंगे विशेष सचिव, अब 43 हो गई यह संख्या

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    UP News: सचिवालय सेवा में आठ अतिरिक्त अधिकारियों के लिए विशेष सचिव के पद बढ़ जाएंगे। प्रमोशन के लिए, हिंदी और उर्दू अनुभाग अधिकारियों की अलग-अलग वरिष् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय सेवा संवर्ग से विशेष सचिव के और आठ पद बढ़ाए जाने की फाइल को अनुमोदित कर दिया है। अब तक सचिवालय सेवा संवर्ग से विशेष सचिव के कुल 35 पद थे, अब यह संख्या 43 हो गई है। आठ पद बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति छह मई को मिल गई थी, लेकिन अब तक इससे संबंधित आदेश जारी नहीं किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्र बताते हैं कि शासन के एक उच्चाधिकारी ने इस फाइल को रोक रखा था। वह अधिकारी सचिवालय सेवा के दो संयुक्त सचिवों के सेवानिवृत्त हो जाने का इंतजार कर रहे थे। इनमें से एक अधिकारी 31 अक्टूबर को और दूसरे अधिकारी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। इन दोनों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आठ पद बढ़ाए जाने की फाइल आगे बढ़ी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती ने विशेष सचिव के आठ पद बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया है।

    सचिवालय सेवा में विशेष सचिव के आठ और पदों के सृजन के लिए कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह बढ़ोतरी वेतन समिति-2016 की सिफारिशों पर आधारित है और प्रमोशन के लिए अनुभाग अधिकारी (हिंदी) और अनुभाग अधिकारी (उर्दू) की अलग-अलग ज्येष्ठता सूचियां बनाई जाएंगी। इससे सचिवालय सेवा में आठ अतिरिक्त अधिकारियों के लिए विशेष सचिव के पद बढ़ जाएंगे। प्रमोशन के लिए, हिंदी और उर्दू अनुभाग अधिकारियों की अलग-अलग वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी और फिर दोनों को मिलाकर एक संयुक्त सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से पदोन्नति होगी। समिति के इस फैसले के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी संस्तुति दी थी।