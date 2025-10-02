उत्तर प्रदेश के स्कूलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दी जाएगी दिमागी बुखार से बचाव की जानकारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पांच से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं।

सरकारी और निजी स्कूलों में अभियान की शुरुआत पांच अक्टूबर को होगी। इस दिन विद्यालयों की प्रार्थना सभा में बच्चों को दिमागी बुखार, वेक्टर जनित और जल जनित रोगों से बचाव की जानकारी दी जाएगी।

इसके साथ ही बच्चों को सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी और विद्यालय परिसर से एक किलोमीटर की परिधि में रैली निकाली जाएगी। इसके बाद पूरे माह स्कूलों में अलग-अलग गतिविधियां होंगी।

सात से नौ अक्टूबर तक पोस्टर प्रतियोगिता, 10 से 12 अक्टूबर तक विद्यालय और परिसर की सफाई, 13 से 15 अक्टूबर तक क्लोरीनेशन डेमो, पानी उबालने और हाथ धोने की सही विधि पर जानकारी दी जाएगी।

16 से 18 अक्टूबर तक स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ विद्यालयों में आकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में बताएंगे।

19 से 21 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। 24 से 26 अक्टूबर तक वाद-विवाद प्रतियोगिता, 27 से 29 अक्टूबर तक निबंध लेखन और 30-31 अक्टूबर को क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

इस अभियान में बच्चों के साथ अभिभावकों को भी जोड़ने की योजना है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों को यूनिफार्म के लिए दी गई धनराशि से बच्चों को पूरी बाजू की कमीज और फुल पैंट दिलाने के लिए प्रेरित करें।