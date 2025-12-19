यूपी के 1260 विद्यालयों को मिली सौगात, बच्चों को मिलेंगे स्कूल बैंड और यूनिफॉर्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 1260 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब स्कूल बैंड और बैंड यूनिफार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। इन विद्यालयों में 250 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है। हर चयनित विद्यालय को दो सेट स्कूल बैंड दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक छात्र व छात्रा को बैंड यूनिफार्म के दो सेट मिलेंगे।

इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। स्कूल बैंड के लिए 378 लाख रुपये और बैंड यूनिफार्म के लिए 478 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रति विद्यालय स्कूल बैंड के लिए 30 हजार रुपये और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बैंड यूनिफार्म पर दो हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।