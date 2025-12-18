उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पुरा-छात्र सम्मेलन अब भी अधूरा, शिक्षा निदेशालय ने दिखाई सख्ती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पुरा-छात्र सम्मेलन कराने के निर्देशों पर अब तक पूरा अमल नहीं हो सका है। शासन की मंशा के अनुरूप विद्यालयों में पूर्व छात्रों की सहभागिता से शैक्षिक गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए सम्मेलन आयोजित करने और उसकी सूचना ऑनलाइन फीड करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन दिसंबर माह आ जाने के बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों ने सम्मेलन आयोजित ही नहीं किए।

शिक्षा निदेशालय की हालिया समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि केवल गिने-चुने विद्यालयों ने ही पुरा-छात्र सम्मेलन कराए हैं। अधिकांश मंडलों से न तो आयोजन की सूचना प्राप्त हुई और न ही ऑनलाइन फीडिंग की गई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए शिक्षा निदेशालय ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है।