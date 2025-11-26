यूपी के सरकारी स्कूलों में Half Yealy Exams की तारीखों में बदलाव, ये रही नई डेटशीट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथि बदल दी गई हैं। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि इन दिनों निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का महत्वपूर्ण काम चल रहा है और कई शिक्षक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में चुनाव संबंधी काम समय पर पूरा हो सके, इसलिए शिक्षा विभाग ने पुराना परीक्षा कार्यक्रम स्थगित कर नई तारीखें तय की हैं।

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी जिलों के बीएसए को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पहले परीक्षाएं 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक कराई जानी थीं, लेकिन अब ये 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी। शिक्षा विभाग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से पत्र मिला था, जिसमें बताया गया था कि कई शिक्षक बीएलओ जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।

इस वजह से परीक्षा तिथियां आगे बढ़ाई गई हैं। नई समय-सारणी के अनुसार परीक्षाएं दो पालियों में होंगी पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक। परीक्षाओं से जुड़े बाकी सभी निर्देश पहले जैसे ही रहेंगे।