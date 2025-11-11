यूपी के सरकारी स्कूलों में 28 से शुरू होंगे Half Yearly Exams, इस क्लास की नहीं होगी लिखित परीक्षा
परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएँ 28 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक दो पालियों में होंगी। कक्षा एक की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि अन्य कक्षाओं के लिए लिखित और मौखिक परीक्षाएँ होंगी। प्रश्नपत्र डायट द्वारा तैयार किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के दिन अभिभावकों के साथ बैठक होगी और प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू होकर तीन दिसंबर तक दो पालियों में कराई जाएंगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक होगी। परीक्षा के दौरान हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव सहित सभी विषयों की मौखिक व लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
कक्षा एक की परीक्षा पूरी तरह मौखिक होगी। कक्षा दो और तीन में लिखित व मौखिक परीक्षा 50-50 प्रतिशत वेटेज के साथ होगी। वहीं कक्षा चार और पांच में लिखित परीक्षा का भारांक 70 प्रतिशत और मौखिक का 30 प्रतिशत होगा। कक्षा छह से आठ तक की परीक्षा केवल लिखित रूप में आयोजित की जाएगी।
लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। लिखित परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। मौखिक परीक्षा का समय प्रधानाध्यापक अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित करेंगे। सभी प्रश्नपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) स्तर पर तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समय से उपलब्ध कराए जाएंगे।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेख, प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिकाएं, प्राप्ति व वितरण रजिस्टर विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के दिन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी।
इसमें मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं अभिभावकों और विद्यार्थियों को दिखानी होंगी। विद्यालय स्तर पर परीक्षा की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी, जबकि ब्लाक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
