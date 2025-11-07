Language
    UP Scholarship: वंचित विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन को जारी होगी नई समय सारिणी, ठप हुआ था सर्वर

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:23 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण सत्र 2024-25 के कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पोर्टल खोला गया, लेकिन सर्वर क्रैश होने से दिक्कत हुई। अब पोर्टल की क्षमता बढ़ाकर वंचित छात्रों को फिर से छात्रवृत्ति आवेदन का मौका मिलेगा, जिसके लिए नई समय सारिणी जारी की जाएगी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रहे गए शैक्षिक सत्र 2024-25 के छात्र-छात्राओं को लाभ देने की सरकार की कोशिश में सर्वर ने अड़ंगा लगा दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल को पिछले सत्र के विद्यार्थियों के आवेदन के लिए खोला गया था।

    वर्तमान सत्र के छात्रों के आवेदन की प्रक्रिया भी इस समय जारी है, ऐसे में लोड बढ़ने से सर्वर बार-बार क्रैश हो रहा था और बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन ही नहीं कर पाए। गुरुवार को पोर्टल की क्षमता बढ़ाने का काम किया गया, जिसके बाद अब वंचित विद्यार्थियों को फिर से आवेदन के लिए नई समय सारिणी जारी की जाएगी।

    शैक्षिक सत्र 2024-25 में विभागीय अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों की लापरवाही के कारण 5.87 लाख विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवदेन अग्रसारित नहीं हो सके थे और वे लाभ पाने से वंचित रह गए थे।

    दीपावली से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदितयनाथ ने इन छात्र-छात्राओं को लाभ देने की घोषणा की थी। जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ने इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.up.gov.in पर 27 से 31 अक्टूबर तक आवेदन का अवसर दिया था।

    पोर्टल पर वर्तमान सत्र 2025-26 के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और अब तक 60 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। इनके साथ पिछले सत्र के विद्यार्थियों के आवेदन करने के कारण लोड बढ़ने से पोर्टल के बार-बार बंद हाेने की समस्या आ रही थी और पिछले सत्र के बहुत से विद्यार्थी आवेदन ही नहीं कर पाए। उनके लिए पोर्टल पर फिर से आवेदन की सुविधा देने के संबंध में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है।

    साथ ही गुरुवार को चार घंटे तक पोर्टल को बंद कर सर्वर क्षमता बढ़ाने के साथ अन्य तकनीकी दिक्कतें दूर की गईं। निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत ने बताया कि सर्वर की समस्या हल कर ली गई है। आवेदन के लिए दोबारा अवसर देने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद नई समय सारिणी जारी की जाएगी।

     