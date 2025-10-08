दिवाली से पहले स्कॉलरशिप को लेकर आया नया अपडेट, अगर आपको भी नहीं मिली छात्रवृत्ति तो योगी सरकार दे रही एक और मौका

लखनऊ में समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। वंचित छात्र 27 से 31 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन में आधार लिंक अनिवार्य है। दैनिक जागरण के कार्यक्रम में अधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि छात्रवृत्ति की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वर्ष 2024-25 में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित विद्यार्थियों के लिए दोबारा पोर्टल खोला जा रहा है। 27 से 31 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान व शुल्क प्रतिपूर्ति समेत समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी आनलाइन आवेदन के दौरान बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। जन सुविधा केेंद्र से सभी योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसकी हार्ड कापी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।

बुधवार को ‘दैनिक जागरण’ के प्रश्न पहर में राजधानी के जिला समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं संबंधित पाठकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। प्र.छात्रवृत्ति के लिए नवीनीकरण कराया था, लेकिन अभी तक पैसा खाते में नहीं आया, कैसे पता चलेगा? -विवेक कुमार, पवनपुरी, आलमबाग -जिस पोर्टल से आपने आवेदन किया था, उसी पर जाकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्र.वृद्धावस्था पेंशन के लिए इस साल 23 जनवरी को आवेदन किया था, अभी तक पता नहीं चला कि पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं? -सुधीश कुमार, इंदिरा नगर -दिसंबर 2024 तक वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की स्वीकृत हो गई है। बजट मिलते ही रकम खाते में भेज दी जाएगी। आप टोल फ्री नंबर 14568 पर भी कार्यालय के समय फोन करके जानकारी ले सकते हैं।

प्र.मेरा बेटा दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहा है, क्या उसे छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सकता है? -अरविंद कुमार दुबे, वैदिक विहार कालोनी, कृष्णानगर -आपका बेटा जिस राज्य में पढ़ाई कर रहा है, वहां के राज्य के पोर्टल पर आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है। प्रदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही सरकार लाभ देती है। प्र.मेरी दो बेटियां हैं, क्या शादी अनुदान का लाभ मिल सकता है? -वीके शुक्ला, औरेया -आप स्वयं शादी करना चाहते हैं या सामूहिक शादी करना चाहते हैं। दोनों ही योजनाओं का लाभ मिल सकता है। स्वयं शादी करने पर 20 हजार और सामूहिक शादी करने पर 60 हजार रुपये लड़की के खाते में भेजने का प्रावधान है। लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 से कम नहीं होनी चाहिए।

प्र.भतीजे की लड़किया हैं, 25 साल की हो गई हैं, क्या शादी का अनुदान मिल सकता है? -वीपी भारती, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड -मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह या स्वयं विवाह योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। सामूहिक के लिए वार्षिक आय तीन लाख वार्षिक और स्वयं शादी करने पर बीपीएल श्रेणी में होना अनिवार्य है। प्र.पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन किया था, लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिला? -सचिन रावत, मोहनलालगंज -आप एफआइआर रिपोर्ट और आवेदन संख्या के साथ विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपकी परेशानी दूर की जाएगी। प्र. मेरी बेटी बीए में पढ़ती है, क्या उसे शुल्क प्रतिपूर्ति या छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा? -रविंद्र कुमार शुक्ला, फैजुल्लागंज -आपक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरांत आपकी बेटियों को लाभ मिलेगा। प्र.मेरे घर में काम करने वाली महिलाएं गरीब हैं। उनकी बेटियों की शादी के लिए समाज कल्याण विभाग क्या मदद कर सकता है? -संजीव सक्सेना, न्यू हैदराबाद -पढ़ाई के लिए शुल्क प्रति पूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं। शादी के लिए सामूहिक और स्वयं शादी योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 से कम नहीं होनी चाहिए। शुल्क प्रतिपूर्ति की वेेबसाइट scholarship.up.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।

प्र.वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? -द्रोण वर्मा, मानसनगर कृष्णानगर - यदि शहरी इलाके में रहते हैं तो परिवार की सभी स्रोत मिलाकर कुल आय 56,450 रुपये वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर आनलाइन आवेदन नहीं हो सकेगा। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से बना होना चाहिए।

प्रश्न-मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है, क्या मैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकता हूं? -राजेश कुमार, बाल कृष्णनगर , केसरी खेड़ा उत्तर-यदि आपके अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो आप निर्धारित आय वर्ग की श्रेणी मेें आते हैं तो आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक विभाग द्वारा निर्धारित आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।