UP Sarkari Naukari: कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर अभिलेख परीक्षण 30 अक्टूबर से

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 417 रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया का अगला चरण घोषित कर दिया है। आयोग ने लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर कुल 1680 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के लिए चुना है।

इन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और अन्य प्रमाणपत्रों का सत्यापन 30 अक्टूबर से सात नवंबर तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके कटआफ अंक और सत्यापन की निर्धारित तिथि के अनुसार बुलाया गया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कटआफ सूची और डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि देख सकते हैं। अभिलेख परीक्षण आयोग के लखनऊ स्थित पिकअप भवन स्थित कार्यालय में किया जाएगा।