Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संस्कृत शिक्षा परिषद: 10 दिसंबर तक प्रतिनियुक्ति के लिए करें आवेदन

    By Vivek Rao Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। वहीं, प्रयोगशाला सहायक संघ लैब टेक्नीशियन के पद पर प्रमोशन न मिलने पर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। संघ ने सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने शिक्षा विभाग में समान वेतनमान वाले राजकीय कर्मचारियों के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनाती का अवसर दिया है। परिषद ने कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, कंप्यूटर सहायक, दफ्तरी और परिचारक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इच्छुक अभ्यर्थी अपने संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन पत्र संस्तुत कराकर पंजीकृत डाक द्वारा 10 दिसंबर तक परिषद कार्यालय, जगत नारायण रोड, लखनऊ को भेज सकते हैं।

    परिषद के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मियों का मूल उनके विभाग में सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र और विस्तृत विवरण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.upmssp.com पर उपलब्ध हैं।

    प्रोन्नति न मिलने पर आंदोलन करेंगे प्रयोगशाला सहायक

    उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला सहायक संघ लैब टेक्नीशियन के पद पर प्रोन्नति न मिलने पर आंदोलन करेगा। गुरुवार को प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। महामंत्री सीएल गुप्ता ने बताया कि लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर प्रयोगशाला सहायकों को प्रोन्नति से नियुक्त किया जाता है।

    वर्तमान में लैब टेक्नीशियन संवर्ग में प्रोन्नति के लगभग 70 पद रिक्त हैं। शासन से स्वास्थ्य महानिदेशक को 15 सितंबर तक प्रोन्नति के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। यदि एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई न हुई तो प्रयोगशाला सहायक आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौपेंगे।

    महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डा़ रतनपाल सिंह सुमन का कहना है कि निदेशक पैरामेडिकल से इस मामले की जानकारी के लिए कहा गया है। जल्द ही कुछ निर्णय लिया जाएगा।

     