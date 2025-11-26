15 हजार से अधिक कंडक्टरों को राहत, पहली बार टिकट मशीन डैमेज होने पर नहीं होगी वसूली

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रोडवेज कंडक्टर से ईटीआइएम (इलेक्ट्रानिक टिकटिंग इश्यूइंग मशीन) क्षतिग्रस्त होने या ऐसी चार्जिंग करने जिससे वह खराब हो गई, अभी तक वसूली की जाती रही है। अब पहली बार इरादतन या गैर इरादतन मशीन डैमेज होने पर कंडक्टर से वसूली नहीं की जाएगी। यदि दूसरी बार या बाद में ऐसा होता है मशीन बनने का मूल्य लिया जाएगा।

परिवहन निगम ने 15 हजार से अधिक कंडक्टरों को राहत दिया है।

अब टिकटिंग मशीन के डैमेज होने की दशा में दोषी कार्मिक से प्रथम अवसर पर कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसका व्यय भार अब निगम स्तर से ही वहन किया जाएगा। प्रबंध निदेशक परिवहन निगम प्रभु नारायण सिंह ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिया है। आदेश में लिखा है कि दोषी कार्मिक द्वारा यदि एक वर्ष में पुनः ईटीआईएम मशीनों के डैमेज या क्षति पहुंचाने की घटना दोबारा होती है तो इसके प्रतिस्थापन व्यय की वसूली दोषी कार्मिक से की जाएगी।