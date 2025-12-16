UP Roadways: यूपी का परिवहन नेटवर्क होगा हाई-स्पीड और स्मार्ट, क्षेत्रीय आवागमन से अंतिम मील तक तैयार हो रहा है रोडमैप

Language
    By Vivek Rao Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:57 PM (IST)

    प्रदेश को ‘विकसित राज्य’ बनाने के संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक, तेज और जनसुलभ बनाने में जुटी ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश को ‘विकसित राज्य’ बनाने के संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक, तेज और जनसुलभ बनाने में जुटी है। विजन–2047 के तहत सरकार का फोकस अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आवागमन से लेकर अंतिम मील कनेक्टिविटी तक मजबूत और निर्बाध परिवहन नेटवर्क तैयार करने पर है। इसका सीधा लाभ आम नागरिक, व्यापारी, उद्योग और शहरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

    सरकार की योजना के तहत प्रदेश में हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क का रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिससे शहरों के बीच आवागमन तेज, सुरक्षित और आसान हो सके। प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

    भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे एक हजार किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।

    रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित परिवहन नेटवर्क विकसित करने पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य शहरों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है। इसके साथ ही आर्बिटल कारिडोर्स के निर्माण की भी तैयारी है, जिससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।