उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का बढ़ता क्रेज, प्रतिदिन 25 हजार से अधिक सफर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं का आवागमन लगातार बढ़ता जा रहा है। रक्षाबंधन के तत्काल बाद बसों में प्रतिदिन 17 से 18 हजार महिलाएं यात्रा करने का अनुमान था, 25 हजार तक पहुंच गया है। डेढ़ महीने में 10 लाख से अधिक महिलाओं ने अपनी सुविधा के अनुसार आवागमन किया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को मुफ्त आवागमन कराने के लिए लोकमाता अहिल्या बाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का 26 अगस्त को शुभारंभ किया था। महिलाओं के साथ सहयात्री भी होता है, बसों में यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 50 से 60 हजार बढ़ गई है। सहयात्री को यात्रा का टिकट खरीदना पड़ रहा है। निगम के बस बेड़े में इस समय 14150 बसें और उनमें सात लाख 21 हजार 650 सीटें हैं।