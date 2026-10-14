यूपी के 8 जिलों में 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी, लखनऊ सबसे आगे, लिस्ट में वाराणसी-मथुरा भी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश के आठ जिलों में 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी किया है। इनमें 1226.57 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, इससे 1549 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण होगा। लखनऊ में सर्वाधिक सात आवासीय परियोजनाओं में 471.24 करोड़ का निवेश होगा।

यूपी रेरा प्राधिकरण की 216वीं बैठक मंगलवार को प्राधिकरण मुख्यालय में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई। प्रस्तावों की जांच के बाद प्राधिकरण ने 15 परियोजनाओं को मंजूर किया है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं का विकास रेरा अधिनियम के अनुसार निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करना होगा।

कुल 599 आवासीय इकाइयों का निर्माण स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, निवेश और प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के मामले में लखनऊ सबसे आगे है। जिले में सात आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से कुल 599 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी दूसरे स्थान पर है। दो परियोजनाओं में एक आवासीय और एक मिश्रित श्रेणी की है। इनमें 166.73 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इनके तहत कुल 330 इकाइयों का विकास किया जाएगा।

यूपी रेरा ने बाराबंकी में एक आवासीय परियोजना को स्वीकृत किया है। 12.68 करोड़ का निवेश से कुल 92 आवासीय इकाइयों, मथुरा में एक आवासीय परियोजना में 252.80 करोड़ के निवेश से 310 आवासीय इकाइयों, मुरादाबाद में मिश्रित श्रेणी की एक परियोजना में 42.34 करोड़ का निवेश और चार इकाइयों, आगरा में एक व्यावसायिक परियोजना में 135 करोड़ का निवेश के तहत 29 व्यावसायिक इकाइयों, मेरठ में एक आवासीय परियोजना में 26.44 करोड़ का निवेश के तहत 63 आवासीय इकाइयों और बुलंदशहर में मिश्रित श्रेणी की एक परियोजना में 119.34 करोड़ का निवेश से 122 इकाइयों का विकास किया जाएगा।