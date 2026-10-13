लखनऊ में जमीन खरीदने का बढ़िया मौका, LDA की वरुण विहार योजना में 4000 प्लॉटों के लिए जल्द शुरू होगी बुकिंग

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की वरुण विहार योजना में फिर भूखंडों की बुकिंग होगी। योजना में 4000 अतिरिक्त भूखंडों की बुकिंग खोलने की तैयारी है। इसके लिए दो और सेक्टरों में पंजीकरण शुरू करने का प्रस्ताव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को भेजा गया है।

रेरा से मंजूरी मिलते ही इन सेक्टरों के भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू कराया जाएगा। इससे अधिक लोगों के लिए योजना में भूखंड पाने का रास्ता खुलेगा। वरुण विहार योजना के तहत अभी दो सेक्टरों में भूखंडों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। योजना को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 23549 लोग योजना का ऑनलाइन विजिट कर चुके हैं। इनमें से 11800 लोगों ने बुकलेट खरीदी है, जबकि 3959 लोग भूखंडों के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण के इन आंकड़ों के बीच एलडीए अब दो और सेक्टरों में बुकिंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है।