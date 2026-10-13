लखनऊ में सेलेस्टियल होटल के 10वें फ्लोर से गिरकर युवती की मौत, दोस्त के साथ ठहरी थी; युवक फरार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी के ओमेक्स न्यू हजरतगंज स्थित सेलेस्टियल होटल की 10वीं मंजिल से सोमवार शाम गिरकर युवती की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपध्याय ने बताया कि होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज ने सूचना दी कि कमरा नंबर 1037 से एक युवती नीचे गिर गई है।

उसकी पहचान 24 वर्षीय समरीन पुत्री मो. तज्जू निवासी ता सूरत सिंह चौक के रूप में हुई है। समरीन सोमवार सुबह करीब 11:45 बजे अवनीश निवासी मोहल्ला फिरोजपुर खुर्द दोस्तपुर, सुल्तानपुर के साथ होटल में आई थी। दोनों कमरा नंबर 1037 में ठहरे थे।