इंस्टाग्राम की दोस्ती फिर होटल में एंट्री से इनकार, गाजियाबाद में मुस्लिम युवक की पिटाई का वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड स्थित स्विस होटल के बाहर सोमवार सुबह युवती को होटल ले जा रहे एक मुस्लिम युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। गजरौला निवासी अयान सैफी की इंस्टाग्राम के माध्यम से गाजियाबाद की एक युवती से दोस्ती हुई थी। पहचान पत्र देख होटल ने नहीं दिया कमरा आरोप है कि वह युवती से मिलने गाजियाबाद आया था। दोनों पहले एक ओयो होटल पहुंचे, लेकिन पहचान पत्र देखने के बाद होटल प्रबंधन ने कमरा देने से मना कर दिया। इसके बाद युवक युवती को दूसरे होटल ले जाने लगा।