यूपी रेरा ने QPR दाखिल करने की अंतिम डेट बढ़ाई, अब 21 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी है। प्राधिकरण ने यह निर्णय क्यूपीआर के साथ प्रमाणपत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से जमा करने की नई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है।

समय सीमा बढ़ाए जाने से प्रमोटर्स को नई प्रक्रिया के अनुरूप रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। रेरा ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि चालू तिमाही की क्यूपीआर के साथ वास्तुविद, अभियंता और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी निर्धारित प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके यूपी रेरा पोर्टल पर जमा करना आवश्यक है। इसलिए समय सीमा बढ़ाई गई है। इसके बाद प्रमाणपत्रों को क्यूपीआर के साथ यूपी रेरा पोर्टल पर जमा करना होगा।