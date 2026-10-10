यूपी में अब बारिश से नुकसान का 24 घंटे में होगा आकलन, पीड़ितों के मुआवजे को लेकर CM योगी ने दिए सख्त निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश व अतिवृष्टि से हुई जनहानि, पशुहानि और फसल हानि का आकलन 24 घंटे के अंदर पूरा करते हुए प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अधिकारियों को तत्परता से जुटने को कहा है। यह काम भी 24 घंटे के अंदर पूरा करने निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाकर प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए मौके पर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बारिश और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। बारिश से हुए नुकसान का आकलन पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ की जाए। सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।