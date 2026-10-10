एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले रोहित यादव पर हुई धनवर्षा, 70 लाख के साथ सरकारी नौकरी भी देगी योगी सरकार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जापान में हुए एशियाई खेलों में भाला फेंक में कांस्य पदक जीतकर देश और जिले का मान बढ़ाने वाले मछलीशहर के अदारी गांव निवासी रोहित यादव को प्रदेश सरकार 70 लाख रुपये की इनामी राशि देने के साथ सरकारी नौकरी देगी। जौनपुर के विधायक और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है।

रोहित ने एशियन गेम्स में 84.35 मीटर भाला फेंकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। खेल मंत्री ने कहा कि रोहित यादव की उपलब्धि ने जौनपुर को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पहचान दिलाई है। उनकी उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि खेल के मैदान में मेहनत और सफलता को सम्मान मिल सकता है।