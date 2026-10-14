वेतन-पेंशन आदेश का अनुपालन ना करने पर हाईकोर्ट सख्त, PWD प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना का आरोप तय

विधि संवाददाता, लखनऊ। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अजय चौहान के खिलाफ भी अवमानना का आरोप तय कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने मंगलवार को यह कार्रवाई की।

अदालत ने अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार समेत पांच अधिकारियों को अवमानना के आरोपों पर जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी। इस दिन सभी अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होना होगा।

अदालत ने पांच अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू के खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए थे।