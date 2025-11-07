यूपी में कब होंगी गड्ढा मुक्त सड़कें? योगी सरकार के इस विभाग ने कर दिया क्लियर, अभियान हुआ तेज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की सभी सड़़कों के गड्ढा मुक्त होने में अभी और दस दिन लगेंगे। लोक निर्माण विभाग ने ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान अब तेज किया है। विभाग का दावा है कि 15 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। गड्ढा मुक्ति अभियान के दौरान बीच-बीच में वर्षा हो जाने से कई बार काम को रोकना पड़ा था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले सभी सड़कों को गडढा मुक्त करने का आदेश दिया था, त्योहारों के बीत जाने पर भी अभी काम अधूरा ही है। सबसे अधिक सड़कों वाले विभाग पीडब्ल्यूडी ने इस बार वर्षा से क्षतिग्रस्त 47,969.59 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्ति के लिए चिन्हित किया था, जिसमें से 30 अक्टूबर तक 26,455.72 किमी सड़कें गड्ढा मुक्त की गई हैं।

विभाग की गड्ढा मुक्ति अभियान की कुल प्रगति 55.15 प्रतिशत ही है। अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा 21,513 किमी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना शेष है। लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी का कहना है कि स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य जिला मार्गों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र की विभागीय सड़कों को अब गड्ढा मुक्त करने का काम शुरू कराया गया है। 15 नवंबर तक ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया है कि मौसम अब ठीक है काम जल्द पूरा करने में कोई व्यवधान नहीं आएगा।