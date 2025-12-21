यूपी का 'हाई-टेक रिवर मॉडल' बना मिसाल, पूरे देश में लागू होगी योगी सरकार की नदी संरक्षण नीति

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही मुहिम अब एक 'नेशनल बेंचमार्क' बन गई है। अत्याधुनिक तकनीक और विजन के संगम से यूपी ने नदी संरक्षण में जो सफलता हासिल की है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। पहली बार किसी राज्य ने हाई-टेक रिवर ड्रोन सर्वे सिस्टम का इतना व्यापक और सटीक उपयोग किया है, जिसने नदियों की सफाई की राह आसान कर दी है।

150 किमी का हाई-टेक सर्वे पूरा राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु जैसी प्रमुख नदियों के लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में हुए इस सर्वे से नदियों की वास्तविक स्थिति, प्रदूषण के सटीक स्रोतों और उन पर गिरने वाले अवैध नालों की पहचान करना अब बेहद आसान हो गया है।

कानपुर बनेगा 'जीरो डिस्चार्ज' का गवाह इस तकनीक का सबसे बड़ा और तत्काल लाभ कानपुर जिले को मिलने जा रहा है। सर्वे से प्राप्त डेटा के आधार पर नदियों में 'जीरो डिस्चार्ज' की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके लागू होते ही कानपुर की नदियों में गिरने वाले प्रदूषकों पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी, जिससे नदियां अपने पुराने स्वरूप में लौट सकेंगी।

गोमती के कायाकल्प को मिली नई संजीवनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के लिए ड्रोन आधारित संपूर्ण पुनरुद्धार कार्ययोजना बनाई जा रही है। अब नालों की टैपिंग और प्रदूषण नियंत्रण के लिए फाइलों के बजाय डिजिटल मैप और रियल-टाइम डेटा का उपयोग होगा, जिससे गोमती के कायाकल्प को नई दिशा मिलेगी।