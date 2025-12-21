Language
    CM योगी के 'रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल' को अपनाएगा पूरा देश, नदी संरक्षण का प्रथम राज्य बना यूपी

    By Amit Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:45 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल को अब पूरे देश में अपनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश नदी संरक्षण के क्षेत्र में पहला राज् ...और पढ़ें

    Hero Image

    यूपी के रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल को अपनाएगा पूरा देश।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रिवर ड्रोन सर्वे को अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करेगी। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रदेश में नदियों का कायाकल्प हो रहा है, बल्कि इन प्रयासों से गांव-गांव में स्वच्छता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। नदी संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। पूरा देश उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाने जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदी के लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा कर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी पुनरुद्धार में तेजी ला दी है।

    लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में किए गए सर्वे ने नदियों की असल स्थिति, प्रदूषण स्रोतों और नालों के गिरने वाले बिंदुओं की स्पष्ट पहचान करना अब आसान हो गया है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ कानपुर को मिलने जा रहा है।

    जोगिंदर सिंह ने बताया कि ड्रोन सर्वे के बाद नदियों में जीरो डिस्चार्ज की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके क्रियान्वयन के बाद नदियों में जीरो डिस्चार्ज का दर्जा मिल जाएगा। लखनऊ के लिए भी ड्रोन सर्वे आधारित संपूर्ण पुनरुद्धार कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे गोमती नदी के कायाकल्प को नई दिशा मिलेगी।