CM योगी के 'रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल' को अपनाएगा पूरा देश, नदी संरक्षण का प्रथम राज्य बना यूपी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रिवर ड्रोन सर्वे को अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करेगी। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि प्रदेश में नदियों का कायाकल्प हो रहा है, बल्कि इन प्रयासों से गांव-गांव में स्वच्छता, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। नदी संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। पूरा देश उत्तर प्रदेश के मॉडल को अपनाने जा रहा है।

उन्होंने बताया कि गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा और पांडु नदी के लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूरा कर राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी पुनरुद्धार में तेजी ला दी है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में किए गए सर्वे ने नदियों की असल स्थिति, प्रदूषण स्रोतों और नालों के गिरने वाले बिंदुओं की स्पष्ट पहचान करना अब आसान हो गया है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ कानपुर को मिलने जा रहा है।