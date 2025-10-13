Language
    यूपी रेरा ने लखनऊ सहित छह और रियल एस्टेट परियोजनाओं पर लगाई मुहर, बनेंगी 501 नई आवासीय-कमर्शियल यून‍िट

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) अब महानगरों ही नहीं छोटे शहरों की योजनाओं पर मुहर लगा रहा है। सोमवार को 186वीं बैठक में छह नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लखनऊ, अयोध्या आदि में नई आवासीय व कमर्शियल इकाइयां आकार लेंगी। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।

    यूपी रेरा बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। छह परियोजनाओं में कुल 176.28 करोड़ का निवेश होगा और इनके माध्यम से कुल 501 नई इकाइयां जिनमें फ्लैट्स और दुकानें आदि बनाई जाएंगी। इन स्वीकृतियों से राज्य में आवास और वाणिज्यिक ढांचे के विकास को और गति मिलेगी और निवेशकों और घर खरीदारों दोनों का विश्वास भी बढ़ेगा। परियोजनाएं अयोध्या, नोएडा, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज में आकार लेंगी। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास को बल मिलेगा। यूपी रेरा ने छह अक्टूबर को ही आठ रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूर किया था।

    यूपी रेरा की ओर से बताया गया कि इन परियोजनाओं के तहत बनने वाली 501 नई इकाइयां प्रदेश में आवास आपूर्ति को मजबूत करेंगी और मध्यम एवं किफायती आवास की मांग को पूरा करने में सहायक होंगी। परियोजनाओं में होने वाला 176.28 करोड़ का निवेश न केवल निर्माण क्षेत्र में, बल्कि सीमेंट, स्टील, पेंट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, टाइल्स और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों में भी रोजगार और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा।

    यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया, रेरा की ओर से छह नई परियोजनाओं को दी गई मंजूरी यह संकेत है कि प्रदेश का रियल एस्टेट क्षेत्र स्थिरता और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। 176 करोड़ से अधिक के निवेश से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।